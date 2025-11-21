Reborn reta a Juan Guarnizo a pelear en la Velada 6 durante los Squid Craft Games 4 y la respuesta del colombiano no dejó indiferente a nadie

La nueva edición de los Squid Craft Games continúa generando titulares, pero el episodio más comentado del segundo día no tuvo que ver con las pruebas ni con los eliminados, sino con un inesperado cruce entre dos de los creadores de contenido con más historia compartida: Reborn y Juan Guarnizo. En pleno desarrollo del evento, Reborn se acercó al mexicano-colombiano para lanzarle una propuesta directa: "Tú y yo, Velada del Año 6, piénsatelo". El comentario, captado en directo, sorprendió a buena parte de los espectadores.

La respuesta de Juan Guarnizo fue inmediata y contundente. "No. Prefiero masticarme el escroto", declaró sin titubear, despertando tanto risas como desconcierto entre los participantes que escucharon el intercambio. Al ser preguntado por lo ocurrido, Juan explicó: "Nada, que me acaban de retar para la Velada. Adivinen quién. El señor que dijo que nunca volvería a participar en un evento".

El contexto entre ambos creadores ayuda a entender la tensión del momento. Durante los Squid Craft Games 3, la relación entre Juan y Reborn quedó completamente rota después de una serie de situaciones que marcaron un antes y un después. En aquella edición, Reborn insinuó que Arigameplays —entonces pareja de Juan— le había sido infiel, lo que provocó un quiebre inmediato en su amistad. Meses después, la distancia se volvió irreparable cuando, tras la muerte de la hermana de Juan, Reborn realizó comentarios que el propio Juan describió como burlas hacia su pérdida.

Desde entonces, ambos han seguido caminos totalmente separados. Por ello, el reto de Reborn no solo sorprendió por el momento elegido, sino también porque el propio creador había asegurado en múltiples ocasiones que no volvería a participar en eventos multitudinarios, incluidas futuras ediciones de la Velada del Año.

La proposición, emitida en un evento seguido por cientos de miles de espectadores, reavivó un conflicto que muchos daban por cerrado. Aunque por ahora la negativa de Juan parece definitiva, el episodio dejó uno de los momentos más comentados de esta edición de los Squid Craft Games y abrió el debate sobre si Reborn buscaba reconciliación, espectáculo o simplemente protagonismo en un evento que domina las conversaciones de la comunidad.