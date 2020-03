‘René’ es la canción más personal de Residente. En la misma semana de su 42 cumpleaños ha estrenado “el tema más importante” de su vida: “me interesa que lo puedan escuchar, entender. No es un tema para que les guste o no, es un tema en el que quise ser lo más honesto posible con ustedes”, ha compartido con sus seguidores en redes sociales.

El antiguo integrante de Calle 13 ha compuesto una de esas canciones que pone la piel de gallina por la crudeza con la que golpean cada una de sus palabras. Y es que ‘René’ es entrar directamente dentro de la vida del rapero; un viaje por sus orígenes, sus penas, sus miedos y sus logros.

“Una noche me sentía muy mal, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía porqué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema”. Así de claro explicaba René lo que le impulsó a crear esta canción.

El mensaje que transmite este tema ha sido aplaudido por muchos por relatar su experiencia con la depresión. Residente ha aclarado que ahora mismo está en un buen momento, que todo ha pasado, pero que cree que este tema supuso un punto de inflexión en su vida: “creo que me salvó a mi la vida en un momento dado hace unos años”.

Residente retrata una infancia y una familia humilde, la depresión y el estrés, las consecuencias de la fama y el reclamo de querer volver a encontrarse, de regresar a esos momentos en los que todo parecía fácil y era feliz limpiando su casa juntos a su hermanos mientras escuchaban canciones de Rubén Blades.

“Ya no queda casi nadie aquí,

A veces ya no quiero estar aquí

Me siento solo aquí

En el medio de la fiesta, quiero estar en donde nadie me molesta

Quemar mi libreta, soltar mis maleta'

Quiero llamar al 7-5-5-0-8-2-2, a ver quién contesta”

Para que la gente pueda conocer un poco más de él y entender el contexto de la letra de esta canción, ha contado su infancia y sus inicios en la música en un vídeo para Amazon Music.

Aquí confiesa que la mitad de sus amigos de la infancia están muertos por trabajar con Alex Trujillo, el capo “más buscado”, que vivía también en la calle 13. Además, menciona a los indios taínos, precolombinos que también aparecen en uno de sus grandes éxitos, 'Atrévete'.

Estudió Artes Plásticas en Puerto Rico, desde diseño gráfico hasta instalaciones visuales. Quería estudiar animación y se fue a Georgia (Estados Unidos), donde comenzó a escribir rap. Empezó a trabajar con arquitectos haciendo visualizaciones 3D y gracias a eso pudo hacer su primer disco. Pagó el alquiler de varios meses con el dinero de ese trabajo y se centró en escribir letras.

El resto ya lo conocemos: Formó Calle 13 junto a su hermanastro, éxito, conciertos, giras... Desde su estreno, el videoclip, dirigido por él mismo, se encuentra en el top 10 de tendencias de vídeo en YouTube.