Ricky Edit, contra los ataques por su ruptura con Laly: "Lo hacen con todo el odio, desconocimiento y maldad"

No hace ni un día que se conoció en el fin de la relación de pareja entre el streamer Ricky Edit y Laly, pero son muchas las novedades que han ido surgiendo en torno a la situación. Si en un primer momento las explicaciones de Laly hicieron pensar a muchos que había ocurrido una infidelidad por parte de ella, a las pocas horas se conoció que se trataba de un supuesto caso de abuso sexual. Las bromas y memes que habían surgido al principio desaparecieron poco a poco hasta dar paso a los mensajes de apoyo para ambos, y sobre todo para ella, pero aun así fueron muchos los que siguieron cuestionando lo que habían contado, a pesar de no tener ni idea de lo que había ocurrido entre ellos. Es precisamente por eso que Ricky Edit no dudó en cargar contra las crueles críticas que se habían publicado en las últimas horas.

Si se observan las respuestas que Laly y Ricky Edit recibieron tras publicar sus tuits, los hombres son los que más abundan en las de Laly, y las mujeres en las de Ricky. Esto es algo que el streamer ha destacado en estas últimas declaraciones, capturando incluso algunas de las que se había cruzado (y eso que las que escogió no eran especialmente duras, las hubo mucho peores). Los comentarios en redes han estado, en este caso, muy marcados por el género.

Ricky Edit ha compartido que Laly acabó visitando las urgencias hospitalarias ayer por lo mucho que le estaba afectando la situación, y es probable que requiera de un ingreso para poder volver a estar estable. Las bromas se han ido apagando cada vez más según se conocían más detalles sobre lo mal que lo estaban pasando ambos. Por suerte, muchos han decidido entrar en razón y cambiar de postura, para apoyar a Laly y a Ricky y defenderlos de los ataques con los que se cruzaban. Habrá que esperar que toda esta tormenta pase cuanto antes, para que los dos puedan recuperarse de lo ocurrido con tranquilidad y lejos del escrutinio público.