Ricky Edit y Laly explican por qué no han denunciado el abuso: "Si algo puedo hacer por mi pareja es respetar su decisión"

Los nombres de Ricky Edit y Laly siguen siendo unos de los más mencionados en redes, a pesar de que ya hayan pasado varios días desde que publicaron los mensajes sobre su posible separación. La revelación por parte de Laly de que lo que había motivado el daño a la confianza entre ellos era un caso de abuso sexual, y no uno de infidelidad, hizo que quienes se habían enterado de la historia se pusiesen mucho más serios con el asunto y dejasen las bromas a un lado. Las críticas se enfocaron, entonces, en por qué Laly no había denunciado lo ocurrido a la policía, y tras varios días de acusaciones sin sentido, Ricky y ella se han sentido en la obligación de dar aún más explicaciones a esta historia.

Según han explicado ambos, Laly no se encuentra en el estado mental adecuado para enfrentarse a un proceso de denuncia, ya que sus experiencias anteriores al respecto han sido muy negativas e infructuosas. Aunque no descarta que en el futuro denuncie al hombre que abusó de ella (saben quién es, por lo que han contado), es algo que en estos momentos no puede enfrentar. Ricky Edit ha reconocido que lo correcto sería denunciar, pero también ha dicho que no quiere ver a su pareja sufrir durante el proceso: "Si algo puedo hacer por mi pareja es respetar su decisión, pese a saber lo que sería lo correcto. Sé que tratar de convencerla de otra cosa la destruiría por dentro".

Una vez hechas las aclaraciones pertinentes, ahora solo queda que los dos puedan centrarse en recuperarse de este golpe tan duro que han sufrido. Por su forma de expresarse en el vídeo, parece que han decidido enfrentarse a esta complicada etapa juntos, así que sus seguidores se han centrado en enviarles los más cálidos mensajes de apoyo. Aunque es probable que siga habiendo muchas personas que no estén de acuerdo con su decisión, será imprescindible dejarles el espacio y el tiempo que necesiten para cerrar esta historia de la manera que crean conveniente.