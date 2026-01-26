¿DE QUIÉN HABLA?
RickyEdit asegura que un mítico youtuber podría acabar con todos los creadores de contenido: "Va a ser una explosión"
Las declaraciones realizadas por RickyEdit durante su participación en el podcast Wall Street Wolverine han generado un notable eco en el entorno digital español. Sin mencionar nombres concretos, el creador de contenido aludió a la posibilidad de que una figura veterana de YouTube haga públicas informaciones comprometedoras sobre otros protagonistas del sector.
Publicidad
RickyEdit fue uno de los invitados recientes al podcast Wall Street Wolverine, un espacio en el que se abordan cuestiones relacionadas con el ecosistema digital, la creación de contenido y la economía que rodea a las plataformas. Durante la conversación, el youtuber introdujo un tema que rápidamente captó la atención de la audiencia: la existencia de una persona con amplio recorrido en YouTube España dispuesta a destapar aspectos desconocidos del sector.
En su intervención, RickyEdit evitó identificar a la persona a la que se refería, pero sí ofreció una descripción detallada de su perfil y de su estado de ánimo. "No quiero dar nombre, pero tengo un colega que tiene muchas ganas de que todo se vaya a la mierda para hablar de todo y de todos", afirmó. Según explicó, esta eventual revelación tendría un fuerte impacto público: "Cuando lo haga va a ser una explosión a nivel internet España".
El creador señaló que las consecuencias podrían afectar de forma desigual a distintas figuras del panorama digital. "Mucha gente que ahora mismo está muy bien va a estar muy mal, y mucha gente que ahora está muy mal de repente la gente los va a mirar muy bien", aseguró, subrayando el posible cambio de percepciones en la opinión pública.
RickyEdit describió a esta persona como alguien con una trayectoria extensa dentro de la plataforma. "Es una persona que lo sabe todo, lo ha vivido todo y lleva desde el principio de YouTube", explicó, añadiendo que su cansancio con el sector es evidente: "Está hasta la polla de todos". En ese recorrido, según relató, habría sufrido situaciones de aprovechamiento profesional: "Se le ha acercado todo el mundo y luego se le ha alejado todo el mundo. Le han sacado dinero, le han sacado clips".
El detonante para que estas revelaciones salgan a la luz estaría relacionado con la rentabilidad y las condiciones económicas. "Él dice que como esto deje de ser rentable y le toquen un 1% más los cojones, lo va a contar todo, con nombres y apellidos, y qué cosas han hecho cada uno", concluyó RickyEdit.
Las declaraciones no han pasado desapercibidas y han alimentado la especulación en redes sociales, aunque, por el momento, no se han producido confirmaciones ni desmentidos por parte de los posibles implicados.
Publicidad