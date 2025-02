RickyEdit da pistas sobre La Velada del Año 5: "Va a haber colegas mío peleando"

La Velada del Año 5 sigue envuelta en misterio, pero RickyEdit ha dejado caer que conoce todos los detalles del evento que organiza Ibai Llanos. Durante una retransmisión en directo, el streamer aseguró que le han filtrado la localización, los combates e incluso las sorpresas preparadas para la gran noche del boxeo entre creadores de contenido.

"No creo que vaya a La Velada, me extrañaría bastante. Primero porque está muy lejos. Me han filtrado todas las peleas, los peleadores, las sorpresas y todo. No voy a filtrar nada, pero si voy sería por ver a colegas pegarse. Hasta ahí puedo decir", declaró en su directo.

El comentario ha desatado la curiosidad de la comunidad, ya que hasta ahora Ibai Llanos no ha revelado oficialmente ningún detalle sobre el evento. La única pista que ha dejado RickyEdit es que se celebrará en un lugar lejano, lo que ha hecho que muchos especulen sobre una posible sede fuera de España.

Por otro lado, el hecho de que ya se conozcan los combates y las sorpresas sugiere que la organización de La Velada del Año 5 está prácticamente cerrada. Sin embargo, Ibai sigue manteniendo el secretismo, aumentando así la expectación entre los seguidores.

Mientras tanto, en redes sociales ya han comenzado las apuestas sobre qué creadores podrían subirse al ring y dónde se celebrará el evento. Aunque RickyEdit no ha revelado nada concreto, sus palabras han añadido aún más emoción a la espera de los anuncios oficiales.