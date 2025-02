Roro Bueno desvela el episodio de bullying que sufrió cuando vivía en Alemania

Roro Bueno, una de las creadoras de contenido más seguidas en redes sociales, ha compartido una experiencia personal que hasta ahora no había hecho pública. Durante su participación en el podcast La Influencia, conducido por Nacho Pla, la influencer habló sobre el bullying que sufrió en Alemania cuando era niña, asegurando que el motivo principal fue su origen español.

"En Alemania me hacían bullying de pequeña. Me gustaba leer y a mis compañeros en Alemania no les gustaba leer. Pero era sobre todo por ser española", explicó Roro. Sus palabras han generado un gran impacto en redes sociales, donde muchos de sus seguidores han expresado su apoyo y sorpresa ante la experiencia que vivió.

Más allá del acoso que sufrió por parte de sus compañeros, Roro también denunció una decisión del colegio en el que estudiaba, que, según ella, establecía una separación entre los alumnos según su nacionalidad.

"Cuando yo estuve en el colegio ahí, hicieron una propuesta desde dirección de separar a los niños extranjeros de los niños alemanes y que los niños alemanes fueran en un nivel más avanzado y los niños extranjeros más por detrás, aunque también sabíamos alemán y sabíamos de todo. Fue chocante", relató la influencer.

Este testimonio ha despertado un debate en redes sociales sobre las políticas educativas y el trato hacia los alumnos extranjeros en algunos países europeos. Además, las declaraciones de Roro Bueno han resonado entre sus seguidores, quienes han valorado su valentía al compartir una experiencia personal tan delicada. Aunque no ha dado más detalles sobre cómo esta etapa marcó su vida, su relato ha abierto una conversación sobre el bullying y la discriminación en el ámbito escolar.