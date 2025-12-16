Roro confirma las sospechas de sus fans: se ha mudado y lo ha celebrado a su manera

En los últimos días, los fans de Roro habían notado algo diferente en sus vídeos. Y es que la atención de los usuarios comenzó a centrarse en un detalle aparentemente menor: el espacio desde el que la influencer grababa sus vídeos habituales ya no era el mismo. La cocina, escenario recurrente de su contenido, presentaba una distribución distinta, nuevos acabados y un tamaño mayor. A partir de ahí, los comentarios sobre una posible mudanza se multiplicaron, aunque la creadora de contenido evitó pronunciarse durante varios días.

Ha sido en su publicación más reciente cuando Roro ha confirmado que ella y Pablo, su pareja, se han trasladado a una nueva vivienda. En el vídeo, la influencer no da ningún detalle sobre su nueva vivienda aunque las imágenes dejan entrever un espacio más amplio y con una estética más lujosa. La nueva cocina, luminosa y de mayores dimensiones, se ha convertido de inmediato en uno de los elementos más comentados por su comunidad.

La mudanza no ha llegado sola. Para marcar este nuevo comienzo, Roro ha optado por celebrarlo integrándolo en su propio contenido. Según relata, decidió hacerlo a través de una colaboración con Dunkin Donuts, con la que hizo una serie limitada de donuts inspirados en la Navidad. En el vídeo, la influencer muestra el proceso creativo y presenta los sabores y decoraciones especiales de esta edición, vinculando el cambio de hogar con un ambiente festivo.

La iniciativa ha generado reacciones diversas entre sus seguidores. Mientras algunos celebran el crecimiento personal y profesional de la creadora, otros han sido críticos con ella por su polémica sobre el dinero recaudado para la DANA de Valencia.

Por el momento, Roro no ha aclarado si el nuevo domicilio supondrá un cambio en el tipo de contenido que publica o en su rutina habitual. Lo que sí parece claro es que la mudanza marca una nueva etapa, tanto a nivel personal como en su estrategia digital, en la que su vida cotidiana sigue siendo el eje central de su relación con la audiencia.