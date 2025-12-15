Roro se desvincula del caso Revuelta y condena el presunto desvío de fondos tras la DANA

La creadora de contenido Roro Bueno, ha salido al paso de las informaciones que la vuelven a vincular con la asociación Revuelta, en el centro de una investigación por un presunto desvío de fondos recaudados tras la DANA que afectó a la provincia de Valencia y causó 230 fallecidos. La influencer ha difundido un vídeo explicativo en el que rechaza cualquier implicación con la organización y condena de forma manera explícita cualquier uso indebido del dinero destinado a ayuda humanitaria.

Según explica en su comunicado, Roro asegura que nunca ha colaborado con Revuelta ni con ninguna asociación de carácter político. Su presencia en Valencia, recuerda, se limitó a un desplazamiento puntual desde Madrid en los días posteriores a la catástrofe, cuando trataba de organizar el envío de ayuda a través de la iniciativa Chefs Solidarios. Ante el colapso de las carreteras y la imposibilidad de acceder a la zona por medios propios, recurrió —según su versión— a un grupo que se ofrecía a transportar material en camiones de ayuda.

La influencer insiste en que desconocía por completo la identidad y el trasfondo de la organización que la llevó hasta Valencia. "No sabía quiénes eran ni que existían", afirma, y subraya que su única interacción consistió en aceptar el traslado y permitir que se grabaran algunas imágenes cargando cajas, con el objetivo, le dijeron, de animar a más personas a colaborar. Tras llegar a destino y agradecer el viaje, no volvió a tener contacto con ellos.

Roro señala que la polémica resurge ahora a raíz de la denuncia presentada ante la Fiscalía por antiguos miembros de Revuelta, que acusan a la dirección de un posible desvío de fondos recaudados para las víctimas de la DANA. Ante estas informaciones, la creadora se muestra contundente: "Si se ha demostrado que estaban robando, me parece completamente asqueroso y ojalá paguen por haberse lucrado de una situación tan horrible".

En su mensaje también lamenta que se la esté señalando de nuevo en redes sociales, con acusaciones que considera infundadas, como la supuesta gestión del dinero recaudado o una vinculación directa con la asociación. A este respecto, pide centrar la atención en quienes, de confirmarse los hechos, serían los verdaderos responsables del presunto fraude.

El comunicado concluye con una reflexión más amplia sobre el clima de confrontación política. Roro afirma sentirse al margen de ese enfrentamiento y critica duramente la utilización partidista de una tragedia humanitaria. Su objetivo, recalca, fue ayudar en un momento de emergencia y desvincularse ahora de cualquier actuación que pueda haber traicionado ese fin.