Roro muestra su primer tatuaje: una pieza de estética fantástica que ocupa toda la espalda

Roro ha dado un paso poco habitual en su trayectoria pública al mostrar que se ha realizado su primer tatuaje. La influencer compartió el proceso a través de TikTok, donde explicó tanto la idea del diseño como los detalles técnicos de la sesión, que se prolongó durante varias horas.

El tatuaje ocupa prácticamente toda la espalda y, según explicó la propia creadora, está inspirado en "la estética de fantasía élfica y mágica". Se trata de un estilo ornamental y delicado que, en lugar de la tinta negra habitual, se ha ejecutado en color blanco. La elección responde, según sus palabras, a la intención de conseguir un resultado sutil y menos llamativo a primera vista.

Otro aspecto que llamó la atención fue el procedimiento. El tatuador se desplazó hasta el domicilio de la influencer para realizar el trabajo, que se completó en una única jornada. El proceso total duró alrededor de diez horas para cubrir ambos lados de la espalda, un tiempo considerable que Roro describió como exigente, especialmente por las características de la tinta utilizada.

La creadora reconoció que el tatuaje resultó doloroso. Explicó que, en el caso del color blanco, es necesario insistir varias veces con la aguja para que el pigmento quede fijado correctamente en la piel, lo que puede aumentar la molestia durante la sesión.

Como suele ocurrir con los cambios visibles de figuras públicas, el vídeo generó reacciones diversas. Algunos seguidores expresaron sorpresa ante una decisión que no esperaban de ella. Entre los comentarios más repetidos aparecieron mensajes como "no le pega nada tatuarse" o "¿10 horas para hacer eso?". Otros, en cambio, valoraron la originalidad del diseño y el resultado final.

Más allá de las opiniones, la publicación ha vuelto a situar a Roro en conversación dentro de las redes sociales, confirmando su capacidad para generar interés incluso con decisiones personales alejadas de su contenido habitual.