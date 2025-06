Roro se sincera en el podcast de Jordi Wild sobre su pasado con la anorexia: "Estuve un año comiendo 400 calorías al día"

A pocas semanas de subirse al ring en La Velada del Año 5, Roro ha visitado el podcast The Wild Project de Jordi Wild, donde sorprendió a muchos con un testimonio muy personal. Lejos de centrarse en su preparación para el combate, la tiktoker quiso hablar sobre una etapa dura de su adolescencia marcada por la presión estética y un trastorno de alimentación que condicionó su vida durante años.

"A los 15 o 16 años me planteé cambiar por completo mi estilo de vida y, claro, cambié tanto que cambié a peor", explicó. En ese intento de mejorar su imagen, desarrolló anorexia: "Estuve desde los 15 a los 18 con anorexia. No llegué a niveles extremos, pero sí que estuve un año comiendo 400 calorías al día. Fue bastante duro".

Durante ese tiempo, su entorno era consciente de que algo no iba bien. "Mi madre lo sabía y yo iba al psicólogo. Pero no estaba preparada mentalmente para asumir que tenía un problema, porque yo seguía teniendo sobrepeso en ese momento", recordó. A pesar del diagnóstico profesional, Roro no fue capaz de aceptar la gravedad de su situación: "La psicóloga me decía que tenía anorexia y yo no lo veía. Me costó mucho llegar a un punto en el que me dije a mí misma que tenía que recuperarme".

La influencer también habló del bullying que sufrió durante su estancia en Alemania, un episodio que dejó huella y que se sumó al malestar emocional que ya arrastraba. Aunque no entró en detalles, sí dejó claro que esa experiencia contribuyó a agravar su relación con la comida y con su propio cuerpo. Su testimonio, en general, ha sido muy valorado en redes por su sinceridad y por visibilizar una realidad que aún sigue siendo tabú: los trastornos de conducta alimentaria en la adolescencia.