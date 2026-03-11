Rubius aclara que los combates que vio antes de La Velada del Año 6 no son los que finalmente se anunciaron

El creador de contenido Ibai Llanos presentó hace unos días el cartel oficial de La Velada del Año 6, el evento de boxeo entre streamers que se celebrará el próximo 25 de julio en el Estadio de La Cartuja. La presentación reveló los combates de la nueva edición, aunque la reacción de parte del público fue más moderada de lo esperado.

Antes de ese anuncio, Ibai había publicado un vídeo junto al popular streamer Rubius en el que le mostraba, de forma privada, los enfrentamientos previstos para el evento. Durante esa grabación, Rubius reaccionaba con entusiasmo a los combates, llegando incluso a puntuar uno de ellos con un "11 sobre 10".

Tras conocerse el cartel definitivo, algunos seguidores señalaron que el entusiasmo del streamer parecía desproporcionado respecto a los combates finalmente anunciados. En redes sociales y en chats de directos, varios usuarios llegaron a acusarle de exagerar su reacción para promocionar el evento.

El propio Rubius abordó la cuestión durante una retransmisión en directo para aclarar lo sucedido. Según explicó, los combates que vio en el vídeo grabado con Ibai no son los mismos que finalmente se anunciaron durante la presentación oficial.

"Muchos me habéis llamado vendehumos, pero tengo algo que deciros", comentó durante su stream. El creador añadió que los enfrentamientos a los que reaccionó con tanta intensidad "se han cancelado", lo que explicaría la diferencia entre sus reacciones iniciales y el cartel final del evento.

Durante el día de la presentación, el propio Ibai Llanos ya había adelantado que la organización tuvo que realizar cambios de última hora en algunos combates. Según explicó, varios participantes se retiraron en las semanas previas al anuncio, lo que obligó a reorganizar parte del cartel antes de hacerlo público.

La Velada del Año se ha consolidado en los últimos años como uno de los eventos más seguidos del streaming en español. Además de los combates, el espectáculo suele incluir actuaciones musicales y un amplio despliegue de contenido previo en redes sociales.

Con los enfrentamientos ya confirmados, los participantes han comenzado a compartir vídeos sobre su preparación. Mientras tanto, la explicación de Rubius ha servido para aclarar una de las dudas que habían surgido entre los seguidores tras la publicación del vídeo previo al anuncio oficial de La Velada del Año 6.