Rubius aconseja a los creadores veteranos abrir un segundo canal ante el estancamiento en YouTube

En las últimas horas, Rubius ha sido objeto de debate en redes sociales después de que el creador dijera que lo mejor para un youtuber antiguo es abrirse un canal secundario. La discusión se originó con el anuncio de una nueva edición de Dualocke, una de las series más reconocidas del creador Folagor, que en esta ocasión lo enfrentará a Rubius. En el vídeo de presentación, Folagor explicó que se trata de un proyecto especial y aprovechó para pedir a su audiencia que se suscribiera a su canal de YouTube con el objetivo de alcanzar los cinco millones de suscriptores. Según detalló, lleva un largo periodo estabilizado en torno a los 4,5 millones, sin apenas crecimiento pese a seguir publicando contenido con regularidad.

El comentario no pasó desapercibido y fue abordado por Rubius durante uno de sus directos. El streamer planteó que esta situación no es un caso aislado y que responde a un patrón más amplio dentro de la plataforma. En su opinión, YouTube penaliza a los creadores con muchos años de antigüedad, dificultando que sigan sumando suscriptores de forma significativa. "A día de hoy renta más hacerse un canal nuevo. Si llevas 10 años o más en YouTube, te va a ir mejor en subscriptores si te abres un canal nuevo", afirmó.

Horas más tarde, Rubius amplió su postura en un mensaje publicado en X, donde relativizó la importancia del número total de suscriptores. "El número de subs a día de hoy por desgracia no sirve de casi nada", escribió, antes de explicar que el algoritmo prioriza otros factores. Según el creador, cuando YouTube detecta buena retención en un canal nuevo, resulta más sencillo que impulse esos vídeos en la sección de recomendados.

Como ejemplo, señaló su propia experiencia con canales secundarios, donde asegura estar logrando cifras que nunca alcanzó en su canal principal. Rubius destacó que algunos vídeos recientes publicados en su cuenta con menos seguidores superan en visualizaciones a contenidos subidos a su canal más grande, con decenas de millones de suscriptores.

El streamer concluyó que el contenido, la retención y la constancia pesan mucho más que el volumen de suscriptores acumulados. Sus palabras han reavivado el debate entre creadores consolidados, que cuestionan el papel actual del algoritmo y la utilidad real de una audiencia masiva construida a lo largo de los años.