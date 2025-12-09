Rubius conoce a Aitana y da su veredicto sobre la pareja de moda: "Vi a Plex muy bien"

Rubius sorprendió a todo el mundo al comentar en un reciente stream que hace poco conoció a Aitana. Según contó, compartió un día entero con Plex y WillyRex, y fue entonces cuando conoció a Aitana. Durante la retransmisión, el youtuber comentó: "Vi a Plex muy bien la verdad. Estaba rayado con sus cosas, pero todos los youtubers tienen sus cosas. Pero le vi muy bien. También conocí a Aitana, que es muy maja".

A muchos de los fans de Plex, les extrañó que Rubius dijera que el youtuber estaba rayado con sus cosas. Además, no especificó de qué se trataba, por lo que todo el mundo comenzó a lanzar teorías. Sin embargo, las palabras posteriores de Rubius sembraron algo de calma.

Por otro lado, la mención a Aitana ha despertado curiosidad entre los seguidores de ambos. Para muchos, la sorpresa radica en que una artista afamada y vinculada al mundo de la música haya cruzado caminos con creadores de contenido en un contexto más de camaradería que de promoción. El elogio de Rubius a su simpatía resuena como una muestra de respeto dentro de un ecosistema donde las colaboraciones son habituales, pero las relaciones personales se mantienen lejos del foco.

De momento, no ha habido reacción pública ni por parte de Plex ni de Aitana respecto a este encuentro. No obstante, la revelación ha gustado mucho a los seguidores de la cantante y del youtuber, que siempre están atentos a cualquier nueva información que pueda surgir sobre la pareja del momento.