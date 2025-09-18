Rubius enseña su carta de Pokémon más valiosa y “es la número 1 del mundo”

Durante una de sus recientes transmisiones en Twitch, Rubius compartió con sus seguidores una parte de su colección de cartas de Pokémon, una de sus aficiones más conocidas. En medio de la exhibición, el streamer español presentó una pieza que acaparó toda la atención: una carta holográfica de Chansey perteneciente al set Pokémon Scarlet & Violet lanzado en 2024.

Lo que en un principio parecía una muestra más de su amplia colección se convirtió en un momento destacado cuando Rubius decidió comprobar el valor de la carta en la web de certificación TAG Grading, una de las plataformas de referencia para coleccionistas. Para sorpresa del propio creador de contenido, el resultado confirmó que no se trataba de una carta cualquiera: la Chansey holográfica que posee está catalogada como la "número 1 del mundo".

Este reconocimiento implica que la carta ha alcanzado la calificación más alta posible en los estándares de conservación y rareza que establece TAG Grading. En el mercado de coleccionismo, una distinción de este tipo puede multiplicar de forma considerable el valor de una pieza, convirtiéndola en un artículo altamente codiciado entre aficionados y coleccionistas.

Rubius, uno de los streamers más influyentes de habla hispana, ha demostrado en varias ocasiones su interés por el universo Pokémon, tanto en videojuegos como en el coleccionismo de cartas. Sin embargo, la revelación de esta carta en particular supone un hito incluso para él, al tratarse de un objeto que, según la certificadora, no tiene rival en calidad a nivel mundial.

La comunidad de seguidores reaccionó con entusiasmo en redes sociales y foros especializados, celebrando que una figura tan reconocida en el mundo del streaming español posea una pieza única que refuerza la vigencia del fenómeno Pokémon, casi tres décadas después de su debut.