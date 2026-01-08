Rubius, Ibai y Quackity participarán en uno de los próximos vídeos de MrBeast con un premio de un millón de dólares

MrBeast, uno de los youtubers más seguidos a nivel internacional, ha confirmado la participación de Rubius, Ibai y Quackity en uno de los próximos vídeos vinculados a Beast Games 2, su ambicioso formato competitivo que reúne a creadores de distintos países en retos de gran escala. El evento contará con un total de 50 streamers de todo el mundo y repartirá un premio de hasta un millón de dólares para los participantes.

Según ha adelantado el propio MrBeast, en esta edición especial coincidirán algunos de los nombres más destacados del panorama actual del streaming global. Junto a los creadores españoles y al streamer mexicano-estadounidense Quackity, también estarán figuras como Speed, Kai Cenat o xQc, habituales de los rankings de audiencia en plataformas como Twitch y YouTube.

La propuesta se enmarca dentro de Beast Games 2, la continuación de uno de los formatos más ambiciosos desarrollados por el creador estadounidense, caracterizado por pruebas físicas, mentales y de resistencia, con grandes presupuestos de producción y recompensas económicas muy superiores a las habituales en este tipo de contenidos. Aunque todavía no se han desvelado los detalles concretos de las pruebas, sí se ha confirmado que el premio final alcanzará el millón de dólares.

No es la primera vez que Rubius, Ibai y Quackity participan en un vídeo de MrBeast. En el pasado, los tres ya formaron parte de uno de sus proyectos, una colaboración que tuvo una notable repercusión tanto en audiencia como en redes sociales y que consolidó la presencia de creadores hispanohablantes en este tipo de eventos internacionales.

La nueva participación refuerza la proyección global de estos streamers, que en los últimos años han ampliado su influencia más allá de sus comunidades de origen. En el caso de Ibai y Rubius, su presencia en grandes producciones internacionales se ha vuelto cada vez más habitual, mientras que Quackity se ha consolidado como un puente entre el público anglosajón y el hispano.

El vídeo, cuya fecha de publicación aún no ha sido anunciada, se espera como uno de los contenidos más destacados de la próxima etapa de MrBeast, tanto por el nivel de los participantes como por la magnitud del premio en juego.