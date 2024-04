Rubius, sobre una posible boda con Irina: "Si a ella le hace ilusión casarse, yo lo haría"

Rubius e Irina llevan juntos muchos años ya. Tantos que es imposible que no nos los imaginemos juntos. Además, es una de las parejas más queridas dentro del mundillo del streaming y, por eso, muchos se preguntan: ¿el anillo para cuando? Ahora, Rubius ha hablado sobre el tema.

El creador de contenido ha sido preguntado al respecto por su chat y su respuesta ha pillado a todos por sorpresa. "Si a Irina le hace ilusión casarse, pues, obviamente, yo lo haría", podemos escuchar decir a Rubius en un clip que se ha hecho muy viral en redes en el último día.

Sin embargo, no nos precipitemos ni nos adelantemos a los acontecimientos. Parece que, por el momento, no habrá campanas de boda, ya que ninguno de los dos lo tiene entre sus planes. "De momento, no es algo que ninguno de los dos nos planteemos", ha hecho saber el hispanonoruego.

Y aunque parezca que por ahora no vamos a tener boda, tampoco debemos descartar de cara a un futuro. Pocos casamientos más virales se nos ocurren que el de Rubius e Irina. Cuando ocurra —si es que alguna vez ocurre— será, sin ningún tipo de duda, la boda del año.