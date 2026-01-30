Rubius sorprende en el Dualocke Pokémon y se impone a Folagor en su primer combate: "No me lo creo"

El Dualocke es un formato derivado del conocido Nuzlocke en el que dos jugadores avanzan de manera paralela por el mismo juego, con reglas estrictas que penalizan duramente cada error. La tensión constante y la importancia de cada decisión lo han convertido en un contenido habitual entre creadores especializados en Pokémon, y en una prueba especialmente dura para quienes no tienen una larga experiencia competitiva.

En este contexto arrancó hace unos días el nuevo Dualocke de Folagor, uno de los creadores españoles más vinculados históricamente a la saga Pokémon, lo que hacía pensar que partía con una clara ventaja frente a Rubius, su nuevo rival.

Sin embargo, el primer enfrentamiento entre ambos rompió los pronósticos. Contra lo esperado, Rubius logró imponerse en el combate inicial, un resultado que él mismo recibió con incredulidad. "Acabamos de ganar a Folagor, no me lo creo", expresó en directo tras el combate, visiblemente sorprendido por el desenlace.

Uno de los factores clave en esta victoria fue la implicación del chat de Rubius, que participa activamente aconsejando y analizando cada movimiento. Esta ayuda colectiva ha sido determinante en la toma de decisiones estratégicas, compensando en parte la menor experiencia del creador en el terreno competitivo.

Por su parte, Folagor reaccionó con deportividad y autocrítica. Horas después del combate, publicó un mensaje en la red social X en el que asumía la derrota momentánea y mostraba confianza en una remontada. "Voy a remontar no tengo ninguna duda. El peor enemigo soy yo mismo. Mañana empieza la remontada", escribió, dejando claro que la serie está lejos de decidirse.

Más allá del resultado puntual, el Dualocke entre Rubius y Folagor está recibiendo una valoración muy positiva por parte de la comunidad. Los espectadores destacan el contraste de estilos, la tensión constante y el tono competitivo pero distendido de la serie, que se perfila como uno de los contenidos más seguidos de las próximas semanas dentro del streaming de Pokémon.