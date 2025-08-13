Rubius vuelve a incendiar las redes al hablar de su "hermano gemelo"

Rubius es uno de los grandes reyes de internet no solo en España, sino en todo el mundo. Una figura única e irrepetible, ¿o tal vez no? El debate sobre su posible hermano gemelo no es nada nuevo y fue el propio Rubius el que dio rienda suelta a este misterio hace siete años.

En un vídeo de YouTube, pudimos verlo por duplicado. Esto revolucionó su comunidad y pronto se convirtió en todo un fenómeno online. Y es que por primera vez los "gemelos" salieron juntos en pantalla.

Ahora bien, todo fue un montaje. Rubius únicamente tiene una hermana y dos hermanos; por lo que esta pieza solo fue la combinación de una buena narrativa, una edición impecable y la imaginación del streamer.

Sin embargo, hay que señalar que Rubius siempre que puede insiste en la veracidad del vídeo en cuestión. Aviva el misterio y el debate a modo de broma, sabiendo que la línea entre lo fake y lo real es muy difusa.

Así lo ha hecho recientemente en X, cuando un usuario compartía un frame del vídeo original junto al texto "el mayor bait que me comí en Internet". El influencer no lo ha pasado por alto y vuelve a incendiar las redes, compartiendo el post con su tono irónico habitual: "La gente sigue pensando que este vídeo es fake y que realmente no tengo un hermano gemelo".

La publicación ha acumulado más de 4 millones de visualizaciones en menos de 24 horas, despertando de nuevo conversaciones en redes.

Hacen falta muy pocas palabras para que Rubius se convierta en el centro de atención; porque, a pesar del paso del tiempo, sigue en la cima de internet (también su "hermano gemelo").