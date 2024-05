Rubius y Will Smith se reencuentran para promocionar la última película de Bad Boys en un épico vídeo

Ayer, Rubius avisaba a través de sus redes sociales que iba a subir un nuevo vídeo a su canal principal de YouTube. Por supuesto, esto alertó a los fans, para quienes esta siempre es una buena noticia. Lo que nadie se podía esperar es que se iba a tratar de un vídeo cargado de nostalgia en el que no solo nos volvíamos a ver a Mangel —algo que siempre nos hace ilusión— sino también a Will Smith.

El vídeo comienza con Rubius y Mangel reuniéndose, con la excusa de que el primero le iba a enseñar su nueva casa al segundo. Todo parece marchar normal hasta que nuestros protagonistas se dan cuenta de que se encuentran en la supuesta casa de Will Smith, quien termina reconociendo a Mangel (aka Mango Rolo) del vídeo que grabaron juntos hace unos años. Finalmente, además, tenemos otra aparición sorpresa: la de Brahim Díaz, jugador del Real Madrid.

Pero quizás te estés preguntando, ¿qué sentido tiene este vídeo a priori tan caótico? Pues su objetivo no es otro que promocionar el estreno de la nueva película de Bad Boys, la longeva saga protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence, quien, en esta ocasión, parece que no ha podido estar presente en el rodaje de este vídeo. Pero esto no es todo, ya que Rubius también sortea un viaje a Miami para dos personas, 100 entradas para Bad Boys: Ride or Die y dos PS5. Nada mal, ¿verdad?

Desde luego, siempre es buena noticia ver el canal principal de Rubius activo de esta manera. Sobre todo si es con sorpresas tan gratas como esta, en la que el creador de contenido apela a la nostalgia de los años dorados de YouTube. Esperemos que no tengamos que esperar tanto tiempo para poder ver nuevo contenido en su canal.