Rubius y xQc aceptan pelear en la próxima Velada del Año: "¿Te parece bien un millón de dólares?"

Al fin: Rubius y xQc han llegado a un acuerdo para verse las caras en La Velada del Año. La escena tuvo lugar en Estados Unidos, donde MrBeast ha reunido a algunos de los mayores creadores de contenido del mundo para grabar un vídeo que se publicará el 4 de abril. Entre los participantes figuran los españoles Ibai Llanos, TheGrefg y Rubius, junto a figuras internacionales como xQc o Speed.

En ese contexto, Ibai decidió poner frente a frente a Rubius y xQc para abordar un posible combate en La Velada del Año, el evento de boxeo amateur entre streamers que organiza cada año. La pelea entre ambos llevaba tiempo siendo objeto de especulación, pero nunca se había concretado públicamente.

Durante la conversación, xQc sorprendió al asegurar que aceptaría el enfrentamiento sin cobrar: "Lo haré gratis. Si nos ponemos en serio, ¿tú lo harías? Lo haré gratis", planteó. Rubius respondió que sí estaba dispuesto a combatir, aunque matizó su postura respecto a la remuneración: "Yo sí que quiero cobrar algo, pero me parece bien".

La negociación improvisada dio un giro cuando xQc lanzó una cifra concreta: "¿Te parece bien un millón?". Acto seguido, ambos se estrecharon la mano, sellando el compromiso ante las cámaras.

Según lo acordado, el combate no se celebrará en la próxima edición, sino en La Velada del Año 7, prevista para el año que viene. Aunque aún queda mucho para que llegue, el acuerdo verbal entre ambos streamers sitúa su enfrentamiento como uno de los reclamos potenciales más destacados.

De confirmarse formalmente, el duelo uniría a dos de las comunidades más numerosas del streaming internacional en un mismo ring, ampliando el alcance global de un formato que ha ido creciendo edición tras edición.