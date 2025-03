¿Saldrá Minero, la legendaria canción de Rubius, en la película de Minecraft?

La posibilidad de que Minero, la icónica versión de Rubius de la canción Torero de Chayanne, aparezca en la próxima película de Minecraft ha desatado todo tipo de teorías entre los seguidores del streamer. Con el estreno del esperado filme protagonizado por Jack Black y Jason Momoa, algunos fans creen que esta peculiar adaptación podría colarse en la versión doblada al español.

La canción, creada hace más de una década, se convirtió rápidamente en un himno para los jugadores de Minecraft, mezclando el característico humor de Rubius con referencias directas al videojuego. Minero trascendió más allá de su origen y se ha mantenido en la memoria colectiva de los seguidores del creador de contenido y del propio juego. Por ello, la expectativa de que este clásico forme parte de la banda sonora de la película no es descabellada.

Sin embargo, Alexby, amigo cercano de Rubius, ha echado un jarro de agua fría sobre estas teorías. En uno de sus últimos directos, el streamer explicó que había preguntado directamente a Rubius si sabía algo sobre la inclusión de Minero en la película y que la respuesta fue negativa: "Yo le pregunté a Rubius sobre esto muy en serio. Él me dijo que no, que no me estaba engañando. Yo le dije que le conocía hacía muchos años y que si no me lo quería contar no pasaba nada. Pero me dijo que no. Lo mismo se está callando y lo está manteniendo en secreto", confesó Alexby.

La posibilidad de que Rubius esté guardando el secreto como una sorpresa final no se puede descartar por completo, ya que no sería la primera vez que los creadores de contenido se guardan un as bajo la manga. Sea como sea, la idea de escuchar Minero en la gran pantalla, acompañando las aventuras de Steve y compañía, sigue alimentando la ilusión de muchos.