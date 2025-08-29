Sara Ismael, jugadora de la Queens League y pareja de Auron, comienza una nueva etapa de streamer en Twitch

Sara Ismael, conocida por su papel en la Queens League y también por ser pareja de Auron, ha dado un nuevo paso en el ámbito digital al abrir su propio canal en Twitch. La noticia se conoció gracias a una publicación en X en la que compartió una imagen posando frente a la cámara junto al enlace a la plataforma de streaming.

La apertura del canal no ha pasado desapercibida. Muchos usuarios reaccionaron de inmediato, algunos con entusiasmo por la posibilidad de seguir a Ismael en una faceta más cercana, y otros con cierto escepticismo. Entre las respuestas más comentadas se encuentran frases como "hacer a tu novia streamer nunca termina bien" o "De verdad que Auronpla no aprender", críticas que aluden a experiencias pasadas de la comunidad.

Sin embargo, también hubo voces que defendieron la decisión de Ismael, recordando que ya había realizado transmisiones anteriormente, al igual que otras jugadoras de la Queens League. "Que yo recuerde, ella ya hacía streams antes como muchas chicas de la Queens League. Y si quiere hacerlo ahora más seguido, ¿quién se lo impide?", señalaba un usuario.

El movimiento, después de un primer directo que, francamente, fue muy bien, abre la puerta a la posibilidad de que Ismael se consolide como creadora de contenido dentro de Twitch. Aunque aún no ha detallado qué tipo de contenido planea ofrecer ni si realizará directos de manera continuada, su incursión ya ha despertado expectación y podría marcar el inicio de una nueva etapa en su carrera.