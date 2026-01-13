Silvia Muñoz ofrece nuevos detalles sobre la pedida de mano de Vegetta777: "Fue íntima, sencilla y romántica"

El anuncio del compromiso entre Vegetta777 y Silvia Muñoz sorprendió hace unas semanas a todo el mundo. Ahora, ella ha querido ampliar la información respondiendo a preguntas de sus seguidores en Instagram, donde ha relatado cómo fue la pedida de mano, el viaje en el que tuvo lugar y las primeras ideas que maneja la pareja sobre la boda.

La historia comenzó mucho antes del anillo. Tras diez años de relación, la pareja decidió celebrar su aniversario con un viaje a Irlanda, un destino que, según ha contado Silvia Muñoz, reunía varios de los elementos que más le gustan. El plan incluía una escapada en otoño, una estación especialmente significativa para ambos, y la estancia en un castillo, un escenario que acabó siendo clave en el momento que estaban a punto de vivir.

Silvia ha reconocido que, aunque no tenía la confirmación de lo que iba a ocurrir, sí sospechaba que algo importante estaba por venir. Demasiadas coincidencias, en sus palabras, se acumulaban en un mismo viaje: la fecha, el lugar y el cuidado con el que estaba organizado cada detalle. Aun así, la sorpresa no perdió fuerza cuando llegó el momento.

La pedida tuvo lugar el primer día del viaje. Tras una jornada que incluyó actividades como tiro con arco y una tradicional merienda con té de la tarde, ambos pasearon por los jardines del hotel. Fue allí, en un entorno tranquilo y sin grandes artificios, donde Vegetta777 se arrodilló para pedirle matrimonio. Silvia ha descrito ese instante como algo sencillo e íntimo, alejado de grandes puestas en escena, pero profundamente emotivo.

Según ha explicado, la experiencia superó por completo sus expectativas. La combinación del entorno, la privacidad y la naturalidad del momento convirtió la pedida en lo que ella considera "perfecta". Un recuerdo que, además, encaja con la manera en la que la pareja ha gestionado siempre su relación, manteniendo un equilibrio entre su exposición pública y su vida personal.

En cuanto al futuro, Silvia Muñoz también ha compartido algunas pinceladas sobre la boda. Aunque todavía no hay fecha cerrada, ha señalado que su sueño es que se celebre en otoño, una preferencia que comparte con su prometido. Octubre o noviembre son, por ahora, los meses que barajan como los más probables para darse el "sí, quiero".

Con estas nuevas declaraciones, la pareja ha ofrecido a sus seguidores una visión más cercana de un compromiso que, más allá de la sorpresa inicial, se construye sobre una década de relación y planes compartidos.