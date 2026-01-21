Silvia Muñoz relata su experiencia tras su decisión de retirarse los implantes de pecho: "No me sentía cómoda en mi propia piel"

La cirugía estética, y en particular el aumento de pecho, es una intervención habitual en España desde hace décadas. En muchos casos, responde a una decisión meditada y ofrece resultados satisfactorios para quienes se someten a ella. Sin embargo, también existen experiencias menos visibles que cuestionan la narrativa dominante de éxito y plenitud asociada a este tipo de operaciones.

Silvia Muñoz ha puesto palabras a una de esas vivencias durante su participación en el podcast de Paula Gonu. En la conversación, la creadora explicó que su malestar no apareció con el paso del tiempo, sino poco después de la intervención. "Yo me di cuenta al poco de operarme, no años después, de que el resultado no es el que yo tenía en mente", señaló.

Según relató, el problema no fue estrictamente médico, sino emocional y de expectativas. "Estaba bien, pero yo había puesto unas expectativas altísimas en cómo me iba a sentir operándome y no se cumplieron", afirmó. Esa distancia entre lo esperado y lo vivido marcó los años posteriores a la operación, en los que convivió con una sensación persistente de incomodidad.

Muñoz explicó que pasó "7 u 8 años con implantes" sin llegar a sentirse plenamente satisfecha. "Nunca estuve conforme. Nunca estuve 100% satisfecha. No me sentía cómoda en mi propia piel, y es muy triste", dijo durante el podcast. A partir de ahí, comenzó a replantearse su relación con su propio cuerpo y a considerar alternativas que, según contó, apenas encontraba reflejadas en testimonios públicos.

"Ves muchísimas historias de chicas poniéndose los implantes, pero ninguna que se los quitase", señaló, al tiempo que describió la dificultad inicial para encontrar profesionales que realizaran este tipo de intervención. Su decisión final fue clara: "Yo lo que quería era quitármelos para siempre".

Muñoz confirmó que finalmente se retiró los implantes, cerrando así un proceso personal que ahora ha decidido compartir. Su testimonio se suma a un debate más amplio sobre cirugía estética, expectativas sociales y bienestar personal, aportando una perspectiva menos habitual en el discurso público.