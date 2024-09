Spreen se cambia de plataforma: "En un directo en Kick gano lo que en un mes en Twitch"

Nuevo terremoto en el mundo streamer con el aumento del éxodo de grandes figuras a Kick. Tras Westcol, Coscu o Davooxeneize ahora es Spreen, otra de las grades figuras de la comunidad hispana acaba de aterrizar en Kick justo cuando estaba cerca de llegar a los 10 millones en Twitch.

El anuncio llegó con un elaborado vídeo titulado el siguiente episodio en el que Spreen aparecía en una especie de rueda de prensa que se cambiaba de plataforma pasándose a Kick y en la que confirmaba con humor que el principal motivo de su cambio era el dinero.

Posteriormente Spreen habló en profundidad en su primer stream en Kick sobre el cambio, los motivos y toda la situación económica que rodea a Twitch y a Kick.

El streamer argentino explicó que las cosas en Twitch habían cambiado y como a pesar de tener 9.6 millones de seguidores en la plataforma y realizar cerca de seis directo al mes los ingresos que estaba generando no eran suficientes para el esfuerzo que le llevaba.

"Voy a seguir estando en Twitch, a la cuenta no le va a pasar nada y va a estar ahí y probablemente haga algún stream ahí", aseguro sobre el futuro de su cuenta en la plataforma morada de la que dijo que "yo no tengo nada en contra de Twitch aunque obviamente últimamente no sentí una conexión real con la plataforma".

El problema era económico ya que "con solo lo que estaba haciendo, seis o siete streams por mes, ya gastaba una cantidad de plata que no tenía ningún tipo de sentido. Para que se den una idea, lo que gastaba solamente en producción de los eventos, diseñadores, flyers y pagarle a la gente no ganaba plata".

"Con Twitch no ganaba plata, la plata la ganaba con los sponsors", ha reconocido antes de asegurar que "ahora con un stream de Kick hago lo que hacía en un mes de Twitch".

Por eso explica que gracias a este cambio "Ahora hay presupuesto y por eso van a volver los eventos, los contenidos, los flyers y una banda de cosas que todavía no van a ver".

Muchos streamers como Cosc, Westcol o Rubius opinaron sobre el cambio. El streamer español felicito al argentino pero explicó que el no tenía ninguna intención de cambiar: "No me apetece moverme la verdad estoy a gusto pero estoy feliz también por Spreen. Si además lo reconoce que se ha ido por plata"

Además asegura que durante todo el tiempo que ha estado en Twitch "Me han venido un montón de compañías y plataformas a ofrecerme bolsas y bolsas de dinero. He dicho que no porque no me apetece ni es algo que me haga falta".