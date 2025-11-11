Los Squid Craft Games 4 ya tienen fecha y primeros participantes confirmados

Los Squid Craft Games 4 ya están a la vuelta de la esquina. El popular torneo de Twitch, que combina desafíos inspirados en El juego del calamar con una narrativa creada específicamente para la comunidad hispanohablante, regresa el próximo 19 de noviembre y se extenderá hasta el día 23, reduciendo su duración a cinco jornadas.

En esta nueva edición, el formato se mantiene, pero el sistema de premios ha cambiado. El ganador se llevará 50.000 dólares, mientras que los otros 50.000 restantes se repartirán entre los cinco finalistas, una novedad que busca premiar la constancia y el desempeño de los jugadores que lleguen más lejos en la competición.

Entre los participantes confirmados destacan algunos de los creadores de contenido más influyentes del mundo hispano, como AuronPlay, Rubius, El Mariana, Alexby, Abby, DjMaRiiO o Perxita, junto a otros nombres que se irán desvelando en los próximos días. La lista refleja, una vez más, la capacidad del evento para reunir a figuras de distintas comunidades y plataformas.

Los Squid Craft Games, organizados originalmente por AuronPlay, Rubius y Komanche, se han consolidado como uno de los eventos más esperados del año dentro del streaming hispano. Su formato combina competición, rol y espectáculo, con pruebas eliminatorias que recrean el universo de la serie surcoreana adaptado al videojuego Minecraft.

La expectación es alta tras el éxito de las tres ediciones anteriores, que superaron récords de audiencia en Twitch y generaron una intensa actividad en redes sociales. En esta cuarta entrega, el reto será mantener el equilibrio entre entretenimiento, drama y juego, un sello característico que ha convertido a los Squid Craft Games en un referente dentro de los eventos digitales masivos.