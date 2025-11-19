Los Squid Craft Games arrancan hoy su cuarta edición con dos fichajes sorpresa: Vegetta777 y xQc

La cuarta edición de los Squid Craft Games —evento que recrea el entorno de El juego del calamar en Minecraft— arranca esta tarde a las 20:00 hora española y prolongará su disputa hasta el domingo, día 23 de noviembre. Con un formato más condensado que en pasadas ediciones —cinco días en lugar de diez— esta entrega promete ritmo, emoción y novedades en el reparto de participantes.

Entre los más de 200 creadores confirmados, destacan dos fichajes inesperados que amplían el alcance internacional del proyecto. El legendario streamer hispano Vegetta777 se une al plantel tras ausencia prolongada de torneos de esta escala, lo que supone un reclamo importante para la comunidad hispanohablante. Además, el canadiense xQc salta al volante de un evento hispano como primer representante destacado fuera de la esfera latino-americana, lo que refuerza la apuesta internacional de la producción.

El formato del torneo mantiene su esencia: una serie de pruebas eliminatorias en Minecraft inspiradas en el universo de la serie original, con niveles progresivos de dificultad y la tensión de la eliminación directa. Esta vez, el premio asciende a 100.000 dólares, de los cuales 50.000 irán al ganador y el restante se repartirá entre los finalistas supervivientes.

Las transmisiones podrán seguirse en los canales de Twitch de los organizadores y participantes. Tanto Rubius como AuronPlay y Komanche han animado a sus comunidades a conectar durante el horario de tarde, aunque se espera que los momentos clave se concentren desde el viernes, cuando la audiencia alcanza su pico habitual.

Con incorporaciones como Vegetta777 y xQc, más el habitual roster de streamers hispanohablantes, esta edición de los Squid Craft Games busca no solo cerrar un ciclo de éxito, sino trazar la proyección global de contenidos online. La competición ya está en marcha: se abre la cuenta atrás para conocer quién sobrevivirá hasta el final.