Una streamer habla sobre el CEO de Twitch y siembra la polémica: "Dice que ve a muchas chicas…"

No es la primera vez que un streamer habla mal de Dan Clancy, el CEO de Twitch, pero, en las últimas horas, el debate sobre su figura ha escalado a un siguiente nivel. La controversia se originó a partir de unas declaraciones de PeachJars, creadora de contenido en Twitch, que han comenzado a circular ampliamente en redes sociales. En ellas, la streamer describe un encuentro con Dan Clancy en la afterparty de los Streamer Awards, un evento informal que reunió a numerosos creadores y figuras clave de la plataforma. Según su relato, la actitud del directivo le resultó perturbadora tanto por sus gestos como por el contenido de la conversación.

PeachJars afirma que Clancy se acercó a ella y a otra streamer, Morgpie, y que durante la charla hizo comentarios relacionados con una de las secciones más debatidas de Twitch: la categoría de "pools, hot tubs and beaches". De acuerdo con su versión, el CEO expresó dudas sobre cómo gestionar ese tipo de contenido dentro de la plataforma y pidió su opinión directa al respecto.

En ese contexto, según explica la streamer, Clancy sacó su teléfono móvil y mostró su propia cuenta de Twitch mientras hablaba del tema. "Nos dijo algo así como que estaba teniendo problemas para decidir qué hacer con la sección de piscinas y jacuzzis, que qué pensábamos nosotras. Sacó el móvil, nos enseñó su Twitch y vino a decir que sí, que veía a esas chicas", relata PeachJars en su testimonio. La forma en la que, según ella, se produjo la conversación y las miradas que acompañaron el momento fueron interpretadas como inapropiadas.

Las declaraciones no incluyen acusaciones formales ni denuncias legales, pero sí han generado un fuerte impacto en la comunidad, especialmente por tratarse del director ejecutivo de la plataforma más influyente del streaming. Muchos usuarios han señalado el desequilibrio de poder implícito en una interacción de este tipo, mientras que otros reclaman prudencia ante la ausencia de una versión oficial de los hechos.

Dan Clancy ocupa el cargo de CEO de Twitch desde hace ya varios años y ha sido una figura clave en decisiones estratégicas relacionadas con monetización, moderación de contenidos y normas de la comunidad. La categoría mencionada en el testimonio ha sido objeto de debate durante años, tanto dentro como fuera de la plataforma, por su encaje en las políticas de contenido.

Por el momento, Twitch no ha emitido ningún comunicado al respecto. El episodio vuelve a poner el foco sobre la conducta de los altos cargos en espacios informales y sobre cómo estos comportamientos pueden afectar a la confianza de los creadores en la plataforma que sustenta su actividad profesional.