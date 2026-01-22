Supernova: Génesis dará el salto global con su emisión en Netflix y contará con la participación de Arigeli

El auge de los eventos deportivos impulsados por creadores de contenido ha ido ganando terreno en los últimos años. En ese contexto se inscribe Supernova: Génesis, un torneo de boxeo amateur protagonizado por influencers que ahora da un paso decisivo al integrarse en la programación en directo de Netflix.

La plataforma emitirá el evento en tiempo real, lo que lo convertirá en el primer espectáculo deportivo en vivo producido en México que se transmite globalmente a través del servicio. La organización ha subrayado que la elección de Netflix responde a la intención de ampliar el alcance del proyecto y situarlo ante una audiencia internacional que trascienda el ámbito latinoamericano y el circuito habitual del streaming en redes.

Supernova: Génesis reunirá a creadores de contenido de distintos países que debutarán o repetirán experiencia en el ring bajo reglas de boxeo amateur. El formato está diseñado con combates individuales que se irán sucediendo a lo largo de una velada concebida para el directo y el consumo global. La producción contará con realización televisiva de gran formato, comentaristas especializados y un despliegue técnico similar al de los eventos deportivos profesionales.

Entre los combates confirmados figura el de la española Arigeli, una de las representantes europeas del cartel. La creadora se enfrentará a Milica, en un duelo que ha despertado interés tanto por el contraste de estilos como por la expectación generada en redes sociales en las semanas previas. La participación de Arigeli refuerza el carácter internacional del evento y sitúa a España entre los países con presencia destacada en el torneo.

Desde la organización se ha insistido en que Supernova: Génesis no busca sustituir al boxeo profesional, sino ofrecer una experiencia de entretenimiento basada en la preparación, la narrativa personal de los participantes y la accesibilidad para nuevos públicos. La emisión en Netflix supone, en ese sentido, un punto de inflexión que podría abrir la puerta a futuras colaboraciones entre plataformas globales y formatos deportivos alternativos.

Con su llegada al catálogo en directo de Netflix, Supernova: Génesis aspira a consolidarse como un referente dentro del boxeo amateur de influencers y a probar que este tipo de eventos puede competir en visibilidad a escala mundial.