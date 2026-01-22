Un suscriptor sorprende a ByCalitos con un Rolex valorado en 40.000 euros durante un viaje a Dubái

Los encuentros entre creadores de contenido y seguidores suelen quedarse en saludos fugaces o colaboraciones puntuales, pero en ocasiones derivan en historias inesperadas. Eso es lo que ha ocurrido en uno de los últimos vídeos de ByCalitos, donde un suscriptor afincado en Dubái le entrega un reloj de lujo como muestra de agradecimiento.

En su vídeo más reciente, el creador relata cómo recibió un mensaje privado a través de Instagram de un seguidor llamado Gabi, un joven empresario español de 21 años que reside en Dubái. El mensaje era una invitación directa para visitar la ciudad y grabar contenido juntos.

El vídeo documenta varias actividades compartidas durante el viaje. Entre ellas, una visita a un mercado local donde se venden productos de todo tipo, incluidos relojes de lujo falsificados. Esa escena sirve como contraste para el desenlace de la grabación, que ByCalitos no anticipa en ningún momento. Tras pasar el día juntos, Gabi le comunica que tiene una última sorpresa preparada.

El momento clave llega cuando el empresario le entrega una caja con un Rolex auténtico, valorado en torno a 40.000 euros. La reacción inicial del youtuber es de desconcierto absoluto. "Madre mía, ¿qué hago yo con esto?", se le escucha decir, visiblemente incómodo ante un regalo de ese valor. Durante varios minutos, expresa sus dudas y su reticencia a aceptarlo, subrayando que le parece un gesto excesivo.

Gabi explica entonces el motivo del regalo. Según cuenta, lleva siguiendo a ByCalitos desde hace años y sus vídeos tuvieron un impacto importante en un periodo especialmente complicado de su vida, durante la cuarentena. En ese tiempo, a su madre le diagnosticaron un cáncer y él mismo atravesó problemas de salud. El contenido del youtuber, afirma, le ayudó a sobrellevar esa etapa.

Tras escuchar el testimonio y comprobar la insistencia de Gabi, ByCalitos acaba aceptando el reloj, aunque deja claro que lo hace con sentimientos encontrados. El vídeo ha generado numerosas reacciones entre los seguidores, tanto por el valor del regalo como por la historia personal que lo acompaña.

El episodio vuelve a poner de relieve la relación emocional que algunos creadores establecen con su audiencia y cómo, en determinados casos, el impacto del contenido digital trasciende la pantalla y se traduce en gestos fuera de lo común.