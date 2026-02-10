TheGrefg anuncia que no volverá a hacer los Premios ESLAND y explica por qué

Los Premios ESLAND nacieron como una iniciativa impulsada por TheGrefg para reconocer el trabajo de los creadores de contenido en el ámbito hispanohablante. Tras varias ediciones celebradas en España, Latinoamérica y Andorra, el evento quedó en pausa el año pasado, lo que abrió interrogantes sobre su continuidad.

En un reciente directo, el streamer murciano abordó por primera vez esta cuestión con cierta profundidad. "Creo que nunca me he pronunciado sobre esto, pero lo voy a decir muy brevemente. No sé si alguna vez volveré a hacer los Premios ESLAND", señaló al inicio de su explicación. Según detalló, durante los últimos meses sí se planteó seriamente recuperarlos.

"Este año estuve a punto de hacerlos. Nos reunimos con todo el equipo y dijimos: ¿Hacemos los ESLAND o no?", explicó. El creador insistió en que la decisión no fue sencilla, ya que valoró tanto el impacto positivo del evento como las dificultades que implica su organización. "Puse todo en la balanza, lo que significan los ESLAND, los buenos y malos momentos que me habían generado. Por un lado quería hacerlo, pero por otro no".

Entre los factores decisivos mencionó el desgaste emocional y económico. "No quiero soportar esa presión de lo que significa hacer un evento grande, no quiero que la mitad de la gente se esté quejando por esto, no quiero invertir un millón de euros en un evento…", afirmó. Finalmente, optó por no retomarlos, pese a que llegó a contemplarlo seriamente.

TheGrefg también recordó que considera cumplido el objetivo inicial del proyecto. "Creo que he cumplido la promesa que hice de hacerlos en España, en Latinoamérica y en Andorra", dijo, subrayando el carácter internacional que alcanzaron las galas.

Aun así, el streamer reconoció la relevancia histórica del evento dentro del sector digital. "Por supuesto que han dado momentos brutales que se quedarán para toda la historia de la creación de contenido", concluyó. De momento, parece que el propio creador ha cerrado la puerta definitivamente.