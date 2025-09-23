TheGrefg se burla de Ibai por cómo hace las promos en sus vídeos: "Esto parece la tele"

El universo del streaming español vivió un momento curioso cuando TheGrefg reaccionó en directo al último vídeo de Ibai Llanos, una producción grabada en el Museo de Cera de Madrid, decorado para la ocasión con un ambiente de película de terror. En el vídeo, Ibai recorre las salas mientras figurantes disfrazados le provocan varios sobresaltos. Sin embargo, lo que más llamó la atención del murciano no fueron los sustos, sino la forma en la que su compañero de profesión aprovechó uno de ellos para incluir una mención publicitaria.

En pleno sobresalto, Ibai se detuvo ante la cámara para realizar una promoción, algo que TheGrefg no dejó pasar. Entre risas, el streamer comentó: "Esto ya es de ídolo. Es de tener tantas promos que dices: "Mira, me da igual". Es puro arte. Estamos en la tele ya, eh. Estamos ya en un nivel de meter las promos… ¿Cuánto cuesta una mención en el canal de Ibai?". Su tono, mitad admiración y mitad burla, provocó carcajadas entre los espectadores de su directo.

El comentario de TheGrefg, lejos de ser un ataque frontal, fue recibido como una broma dentro de la sana competencia que caracteriza a las grandes figuras del streaming en España. Sin embargo, ambos viven un momento de cierta tensión después de que el murciano dijera que la Kings League favorece a Ibai y a Porcinos FC.

Por otro lado, TheGrefg, también acostumbrado a colaboraciones con grandes marcas, aprovechó la ocasión para ironizar sobre el equilibrio entre entretenimiento y publicidad que los creadores deben mantener. "Estamos en un nivel de meter las promos que parece televisión", insistió, subrayando cómo las plataformas digitales están cada vez más cerca de los formatos televisivos tradicionales.

La reacción generó una oleada de comentarios en redes sociales. Muchos espectadores se sorprendieron por el ingenio de Ibai para convertir cualquier situación en una oportunidad de promoción, mientras otros aplaudieron la ocurrencia de TheGrefg al señalarlo con humor. Como siempre, nunca llueve a gusto de todos.