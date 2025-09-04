TheGrefg confiesa el motivo por el que no participa en Marbella 3: "Me da vergüenza rolear"

TheGrefg, una de las figuras más influyentes del streaming en español, está notablemente ausente en Marbella 3, el esperado regreso del popular formato de roleplay en Twitch. Al preguntársele por esto durante una retransmisión, reconoció que su decisión no responde a falta de interés, sino a una barrera personal.

Con naturalidad y cierta autocrítica, afirmó: "Voy a ser muy sincero con vosotros: me da vergüenza rolear". Esta confesión derriba la idea de que todos los streamers participan en proyectos de roleplay sin reservas; en su caso, la incomodidad personal ha sido determinante.

A lo largo de más de una década entre la audiencia digital, ha protagonizado momentos icónicos, siempre desde su espontaneidad y autenticidad. Sin embargo, adentrarse en un papel actoral no representa un camino cómodo para él. Tal como reflexionó, la interpretación le resulta forzada, y el simple hecho de fingir un personaje le genera cierto pudor.

Este episodio evidencia una transición en el ecosistema de los creadores de contenido. Muchos ya no se sienten impulsados a participar por costumbre o expectativas externas, sino que eligen proyectos que representen directamente su personalidad. TheGrefg no abandona el formato por desinterés, lo hace porque prefiere mantenerse fiel a su comodidad delante de la cámara.

La tercera temporada de Marbella ha arrancado con una notable ausencia de caras emblemáticas del streaming. Esto, sin duda, impacta en las expectativas de audiencia, aunque también deja espacio a nuevas incorporaciones. La sinceridad de figuras como TheGrefg, que admiten sus límites públicos, podría marcar una nueva pauta de autenticidad dentro del sector.

En definitiva, su negativa no es una muestra de rechazo al roleplay, es una elección clara: priorizar su sinceridad y autoconocimiento frente a la presión de participar en formatos que no encajan con su identidad.