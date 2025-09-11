TheGrefg confirma que la Kings League se seguirá jugando los domingos: "Es seguro a un 99%"

La Kings League mantendrá su calendario habitual. Así lo ha asegurado TheGrefg en uno de sus últimos directos, donde quiso aclarar los rumores que circulaban desde hace semanas acerca de un posible cambio de día en la competición. La idea de que los partidos se celebraran los lunes había cobrado fuerza, en parte por declaraciones del propio streamer, pero finalmente ha sido descartada.

"Tengo una noticia sobre la Kings League. En un 99% se va a seguir jugando los domingos, como estamos acostumbrados", explicó TheGrefg a su audiencia. Según detalló, la confirmación le llegó de manera directa tras consultar con Oriol Querol, CEO de la liga, quien le autorizó a compartir la información públicamente.

El rumor sobre el cambio de calendario había generado opiniones divididas entre los seguidores del torneo. Algunos veían en los lunes una oportunidad para diferenciarse de las competiciones deportivas tradicionales, mientras que otros consideraban que romper con el domingo —día histórico para el fútbol— podía afectar a la identidad y a la audiencia del proyecto.

La confirmación de TheGrefg pone fin a la especulación y refuerza la apuesta por mantener la liga en el mismo día que ha marcado su éxito desde su nacimiento. La Kings League, creada por Gerard Piqué y Kosmos, ha logrado consolidarse como uno de los fenómenos más seguidos en el ámbito del entretenimiento deportivo digital, combinando la dinámica futbolística con un formato innovador pensado para el público online.

Con esta decisión, la organización busca mantener la estabilidad de la competición y seguir reforzando la fidelidad de su audiencia. Los domingos seguirán siendo, al menos por ahora, el día reservado para una de las propuestas más exitosas en el cruce entre deporte y streaming.