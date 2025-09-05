TheGrefg critica duramente el cambio de calendario de la Kings League y apunta a Ibai: "No le importa nada la Kings League"

La Kings League vuelve a estar en el centro de la polémica. En esta ocasión, TheGrefg ha manifestado su descontento con el posible cambio de calendario de la competición, que pasaría a disputarse los lunes. El streamer, presidente del equipo Saiyans, dedicó parte de su último directo a cuestionar la decisión y sus implicaciones.

"Cuando salga la Kings League los lunes, ¿alguien se cree que va a ser a mejor? ¿A quién favorece eso? ¿Por qué se hace? ¿Quién ha metido presión para que la Kings League pase a jugarse los lunes? Obviamente Porcinos", señaló. En su intervención, el creador apuntó que la medida favorecería indirectamente a Ibai Llanos y a su nuevo proyecto de fútbol 11, Ronin FC, que competirá en la cuarta catalana y jugará habitualmente los sábados.

Según TheGrefg, esta circunstancia restaría igualdad a la competición: "Mi motivación por competir o por ganar la liga no es la misma. Tengo mucha ilusión y tengo mucho cariño a los chavales de Saiyans, una cosa no quita la otra, pero ya sabes que competitivamente partes con una desventaja brutal y no tiene ningún tipo de sentido. Y eso te quita un poco las ganas [...]".

El murciano fue todavía más crítico al referirse a Ibai: "Creo que Ibai es consciente de todo lo que acabo de decir, pero creo que le suda la polla la Kings League a día de hoy. Su ilusión está en Ronin FC".

Las palabras del streamer han generado un intenso debate en redes sociales, donde los aficionados discuten sobre si el nuevo calendario responde a motivos organizativos o si realmente beneficia a unos equipos sobre otros. La Kings League, por su parte, todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre las declaraciones.