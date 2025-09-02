TheGrefg se muestra tajante y rechaza que la Kings League se dispute los lunes

La Kings League, la competición impulsada por Gerard Piqué y que ha conseguido gran repercusión en sus primeras temporadas, atraviesa un momento de discusión interna en torno a su calendario. La opción de pasar los encuentros al lunes ha sido motivo de debate en los últimos días y algunos presidentes de equipos han manifestado su postura de forma clara.

Uno de ellos es TheGrefg, creador de contenido y presidente de Saiyans, que durante una retransmisión en directo se mostró contrario a la medida. "Del clip de Ibai, lo único que puedo decir es que, efectivamente, si la liga pasa a jugarse los lunes, por el motivo que sea, no apoyo ese cambio y no me parece un cambio positivo. Cuando me caliente en un directo, diré muchas cosas más, por ahora digo esto", afirmó.

Sus declaraciones se suman a las de DjMaRiiO, que días antes calificó la propuesta como una "cagada" si finalmente se lleva a cabo. Ambos coinciden en que el cambio de jornada podría afectar a la identidad de la competición, que desde sus inicios se ha consolidado en el calendario dominical como un espacio habitual para la audiencia joven.

El posible traslado al lunes tendría como objetivo adaptarse a cuestiones logísticas y de calendario, pero para varios presidentes supone un riesgo en términos de seguimiento y fidelidad de los espectadores. La Kings League ha logrado cifras notables de audiencia en Twitch y otras plataformas, consolidando el domingo como su día de referencia.

Por ahora, no hay una decisión definitiva, pero las reacciones de figuras destacadas como TheGrefg o DjMaRiiO muestran que la propuesta no cuenta con consenso. El debate sobre qué día de la semana es más adecuado para la competición continúa abierto y se espera que la organización valore tanto los factores logísticos como el impacto entre la comunidad.