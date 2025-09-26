TheGrefg revela cuál va a ser su próximo y súper exigente reto físico

En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, TheGrefg sorprendió a sus seguidores al revelar que su nuevo desafío no será en el mundo de los videojuegos, sino en el del deporte extremo. El murciano ha confirmado que participará en Hyrox Madrid 2025, una competición internacional que combina carrera y ejercicios funcionales de alta intensidad, diseñada para poner a prueba la resistencia, la fuerza y la estrategia de los atletas.

Hyrox, que nació en Alemania y se ha expandido a ciudades de todo el mundo, propone un formato único: los participantes deben completar ocho kilómetros de carrera intercalados con ocho estaciones de ejercicios como remo, burpees, empujes de trineo, wall balls o farmer carries. Todo ello cronometrado y en un entorno indoor, lo que convierte la prueba en un reto físico y mental de gran nivel.

TheGrefg explicó que ya ha comenzado un plan de entrenamiento enfocado en mejorar su capacidad cardiovascular y su fuerza global. Su rutina incluirá sesiones de carrera, trabajo funcional en gimnasio y una estricta planificación nutricional para llegar en las mejores condiciones a la cita madrileña. El streamer, además, aseguró que esta será una de las cosas más difíciles que haya hecho, pero que le motiva demostrar que puede superarlo.

El anuncio ha generado gran expectación entre su comunidad, que sigue de cerca sus incursiones fuera del mundo gamer. No es la primera vez que TheGrefg se plantea un reto físico —ya participó en eventos deportivos benéficos—, pero Hyrox representa un salto de exigencia. Con esta decisión, el streamer no solo se reta a sí mismo, sino que también acerca el universo del fitness competitivo a sus millones de seguidores, muchos de los cuales podrían sentirse inspirados a probar esta disciplina.

La cita será entre el 28 y el 30 de noviembre en IFEMA Madrid, donde TheGrefg buscará completar los ocho kilómetros y las ocho estaciones para sellar un nuevo logro en su polifacética carrera.