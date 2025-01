TheGrefg revela cuánto dinero ha ganado con la rifa de su Tesla de Rayo McQueen y responde a las críticas

Uno de los temas más debatidos estas navidades en el mundo del streaming ha sido la rifa del Tesla de Rayo McQueen organizada por TheGrefg. El popular creador de contenido ofrecía a sus seguidores la oportunidad de ganar el coche personalizado, pero con una condición: para participar, había que comprar un fondo de pantalla por un euro, y cada euro equivalía a una participación.

La mecánica desató una ola de críticas en redes sociales. Muchos consideraron que no se trataba de un sorteo propiamente dicho, sino de una estrategia comercial, especialmente por la cláusula que obligaba al ganador a asumir los gastos de gestión del coche, como los impuestos y la matriculación, que podrían ascender a miles de euros.

TheGrefg, que había hecho un amago de revelar las cifras recaudadas anteriormente, finalmente decidió hacerlo público esta semana. Según el streamer, la rifa generó un total de 380.000 euros, una cifra que ha suscitado nuevos comentarios en redes sociales. El streamer explicó que, en caso de que el ganador opte por recibir el valor del vehículo en lugar del coche, se le entregarán 75.000 euros, según la valoración establecida en la página oficial del sorteo.

Ante las críticas por haber ganado dinero con el proyecto, TheGrefg se mostró contundente: "Sí, he ganado dinero. Eso sí, cuando hago los ESLAND y pierdo 1 millón de euros no veo a la gente tan preocupada, ¿eh?. Cuando hago directos benéficos, nadie se interesa tanto por mi economía". El creador también quiso destacar que no todos sus proyectos han sido rentables: "En los años que llevo creando contenido ha habido proyectos donde he perdido muchísimo dinero y nadie se ha preocupado".

Pese a su transparencia, la polémica no parece haber terminado, y todo apunta a que las redes seguirán siendo un hervidero de opiniones enfrentadas. Lo que es innegable es que TheGrefg ha enfrentado el debate dando la cara y defendiendo su posición frente a sus detractores.