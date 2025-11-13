TheGrefg viajará a Estados Unidos para pedir a Epic Games un rediseño de su skin en Fortnite

TheGrefg ha anunciado que viajará a las oficinas de Epic Games, en Carolina del Norte (Estados Unidos), a comienzos de 2026. Su objetivo será pedir oficialmente un rediseño de su icónica skin de Fortnite, lanzada a finales de 2020 como parte de la serie Icon, que reúne a los creadores más destacados del videojuego.

La decisión llega después de que el popular streamer español cumpliera una promesa realizada a sus seguidores: acudir a la sede de Epic si más de 10.000 personas usaban su código de creador en la tienda del juego. Finalmente, la cifra ha superado los 12.000 usuarios, lo que ha llevado a TheGrefg a confirmar su viaje. "A principios de 2026 iré a las oficinas de Epic Games a tocar la puerta", declaró en su último vídeo publicado en YouTube.

Fortnite vive un nuevo auge con la llegada de su temporada temática inspirada en Los Simpson, que ha impulsado las cifras de jugadores a niveles no vistos en años. El regreso de la popularidad del título ha motivado a TheGrefg a retomar su implicación con el juego y a buscar una mejora visual de su skin, que en su día generó debate entre los seguidores por su parecido con el creador. Muchos jugadores han comparado su diseño con el de otros streamers, como ElRubius, cuya skin posterior fue mejor recibida por la comunidad.

Con este viaje, TheGrefg espera no solo actualizar su imagen dentro del universo de Fortnite, sino también reforzar su vínculo con una comunidad que ha demostrado seguirle fielmente tras más de cinco años vinculado al juego de Epic Games.