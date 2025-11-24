Tivotabo se proclama ganador de los Squid Craft Games 4 en una final marcada por la tensión

Los Squid Craft Games 4 cerraron su cuarta edición con un día final de absoluto infarto. El evento, inspirado originalmente en El juego del calamar de Netflix, se ha consolidado como una de las citas más seguidas del panorama hispanohablante en Twitch. Komanche, Auronplay y Rubius, responsables del proyecto, fueron destacados durante esta última jornada, ya que esta edición, que parece ser la última, ha sido aclamada de manera unánime.

Tras varios días de pruebas, eliminaciones y momentos memorables, la competición llegó a su fase decisiva con 32 participantes en la recta final. El primer juego de la última jornada fue una versión del clásico Buscaminas, en la que los jugadores debían enterrar minas en el mapa y evitar caer en las trampas ajenas. La dinámica redujo rápidamente el grupo de finalistas, que fueron cayendo uno tras otro hasta que solo quedaron Tivotabo y Zorman, ambos clasificados para disputar la gran final.

Los dos finalistas tenían garantizados 10.000 dólares, pero el ganador se llevaría un total de 50.000, mientras que el segundo clasificado mantendría el premio inicial. Para añadir un matiz especial, el enfrentamiento coincidió con el cumpleaños de Zorman, un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores del evento.

La prueba definitiva consistió en una carrera hacia un punto concreto del mapa, que debía ser conquistado antes que el rival. El recorrido incluía distintos obstáculos y enfrentamientos PvP, lo que incrementó la tensión en un duelo que evitó el clásico uno contra uno final, optando por un formato más dinámico y estratégico.

Tras una competición reñida, Tivotabo logró imponerse y se convirtió en el ganador de los Squid Craft Games 4, poniendo cierre a una edición que dejó claro por qué estos juegos se han consolidado como uno de los eventos más influyentes de la comunidad streamer. Lástima que, por lo que parece, estos serán los últimos Squid Craft Games.

¿Quién es Tivotabo?

TivoTabo —o simplemente Tivo— es un creador de contenido hondureño que en pocos años ha logrado hacerse un nombre dentro de la comunidad hispanohablante, si bien ahora, después de ganar los Squid Craft Games (a los que llego por invitación de su amigo Komanche), su fama se va a multiplicar aún más. Empezó en YouTube en 2021 y su canal creció a base de gameplays, especialmente de Minecraft, donde tiene una sobrada experiencia, y análisis de videojuegos.

Pero su presencia no se limita a YouTube. En Twitch ha logrado reunir una base fiel de espectadores que, últimamente, no ha dejado de crecer. Además, en los últimos años incluso ha comenzado a explorar una faceta más musical, publicando trabajos propios que le han permitido mostrar una cara hasta ahora desconocida.