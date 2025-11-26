Todo sobre Silvia Muñoz de Morales, la influencer que conquistó a Vegetta

Silvia Muñoz de Morales, pareja del popular youtuber Vegetta777, es periodista especializada en moda y además una creadora de contenido consolidada en redes sociales. A la edad de 28 años, en Instagram se presenta con un simple "Periodista" y menciona que firma una columna semanal en una revista dedicada a la moda, la belleza y las tendencias, aunque su presencia digital va mucho más allá de ese trabajo editorial.

Natural de Puertollano y nacida en 1997, Silvia lleva subiendo vídeos a YouTube incluso desde antes que ElRubius. Con más de 700.000 seguidores, su comunidad acude a ella en busca de consejos de belleza, recomendaciones de moda, rutinas de su día a día e incluso recetas. Una década delante de la cámara ha hecho que se mueva con absoluta naturalidad en ese terreno, lejos de aquella joven tímida que firmaba sus primeros vídeos como Silvia Bella.

"No me gusta el postureo pero hay veces, inevitablemente por el mundo en el que vivimos, en las que caigo en él", reconoce en uno de sus vídeos más vistos. Y su "postureo", cuando ocurre, está a la altura: no es raro verla colaborar con firmas como Dior, Chanel, Jimmy Choo o Fendi, luciendo vestidos que arrasan en internet y que justifican de sobra cualquier foto cuidada.

Tampoco se puede quejar de los lugares que ha descubierto. Desde Japón hasta Maldivas, Silvia ha acompañado a Vegetta en los pocos días libres que el creador se permite, viajes en los que además ha forjado muy buena relación con Cristiurbi, la esposa de WillyRex. Una vida entre moda, viajes y contenido que la ha convertido en una de las presencias más queridas y sólidas del panorama digital.