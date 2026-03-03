Twitch escoge un juego de cocina para celebrar su Rivals especial del 8M y las críticas se suceden

Twitch ha programado para el 8 de marzo un evento especial de Twitch Rivals bajo el nombre Women’s Guild United presented by Honda. El anuncio se enmarca en las acciones vinculadas al Día Internacional de la Mujer y contará con streamers femeninas como protagonistas.

La controversia surgió tras la publicación del tráiler promocional. En él se muestra que las participantes competirán en Overcooked, un videojuego cooperativo centrado en la preparación contrarreloj de platos en cocinas caóticas. Aunque el título es popular y habitual en eventos de entretenimiento, parte de la comunidad ha cuestionado su idoneidad para una fecha simbólica como el 8M.

En redes sociales se multiplicaron los comentarios críticos. Algunos usuarios escribieron: "Esto tiene que ser una broma…", mientras otros ironizaban con frases como "El día Internacional de la Mujer jugando a un juego de cocina…". También aparecieron mensajes más duros, entre ellos: "Eh, mujer… vuelve a la cocina", en referencia al estereotipo de género que históricamente ha vinculado a las mujeres con el ámbito doméstico.

Las críticas no se dirigen necesariamente al juego en sí, sino al contexto en el que se presenta. Para parte del público, programar una competición femenina en torno a una dinámica culinaria en el Día Internacional de la Mujer puede interpretarse como una elección poco sensible. Otros usuarios, en cambio, defienden que se trata simplemente de un título multijugador popular y accesible, sin intención de reforzar estereotipos.

Por el momento, Twitch no ha emitido un comunicado adicional sobre la polémica. El evento sigue previsto para la fecha anunciada y mantiene su patrocinio. La discusión, sin embargo, pone de relieve la atención creciente sobre los mensajes simbólicos que acompañan a las iniciativas corporativas en fechas señaladas.