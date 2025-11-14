Twitch no escucha las quejas de la comunidad y se niega a entregar el premio de 100.000 dólares al ganador de los Squid Craft Games 4

Los Squid Craft Games 4 aún no han comenzado, pero ya protagonizan la conversación en la comunidad de Twitch. Durante una retransmisión, el creador Komanche afirmó que la plataforma ha decidido modificar el reparto del premio económico, introduciendo un sistema distinto al de años anteriores. Aunque el evento seguirá ofreciendo un total de 100.000 dólares en premios, la distribución se realizará de forma diferente.

Según explicó el streamer, el ganador de esta cuarta edición obtendrá 50.000 dólares, mientras que los 50.000 restantes se repartirán entre los cinco finalistas. Se trata de una novedad que busca reconocer la constancia y el desempeño de los participantes que logren avanzar hasta las fases finales, un criterio que algunos espectadores consideran más equitativo.

Sin embargo, la decisión no ha estado exenta de críticas. Parte de la comunidad esperaba que el premio íntegro continuase destinado al ganador, tal y como ocurrió en las ediciones anteriores, y ha mostrado su malestar en redes sociales. Varios usuarios han señalado que esta modificación podría restar epicidad al desenlace, mientras que otros ven positivo que se valore el esfuerzo de más jugadores.

Komanche, por su parte, pidió a Twitch que recapacite y mantenga el formato habitual, subrayando que los 100.000 dólares para un único vencedor eran una de las señas distintivas del evento. Sin embargo, en un reciente directo, el creador de contenido ha afirmado que Twitch sigue firme en su decisión de implementar este nuevo formato a pesar de las quejas recibidas.

De momento, Twitch no ha emitido un comunicado oficial sobre este cambio. Con los primeros participantes ya confirmados y el interés creciente por la cuarta edición, la comunidad permanece atenta a cualquier actualización que pueda aclarar si el reparto anunciado será definitivo.