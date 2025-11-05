Twitch la lía con las nuevas reglas de los Squid Craft Games 4 y los streamers se enfadan

Los Squid Craft Games 4 aún no han comenzado, pero ya se encuentran en el centro de la controversia. Según ha explicado Komanche, uno de los principales responsables del evento, Twitch habría tomado decisiones que afectan tanto a la selección de participantes como al desarrollo de la competición, lo que ha provocado tensiones entre la plataforma y los organizadores.

Durante un directo, Komanche aseguró que la empresa impuso restricciones que han dejado fuera a varios creadores populares, entre ellos Spreen y Farfadox, lo que muchos han relacionado con su vinculación actual a Kick, la plataforma rival de Twitch. "Me dijeron que hay mejor forma de decir las cosas", comentó el streamer, refiriéndose a las quejas que recibió por comunicar directamente a los participantes que estaban "denegados".

Además, explicó que Twitch estaría priorizando los cupos para creadores angloparlantes, una decisión que ha generado malestar entre el público hispanohablante, habitual protagonista del evento desde su primera edición. Otro de los cambios más discutidos es la nueva regla que impide que ganadores de ediciones anteriores puedan volver a triunfar, algo que, según varios streamers, resta emoción y justicia al formato.

El creador Shadoune también expresó su desconcierto en redes sociales: "Que los ganadores de las anteriores ediciones no puedan ganar los Squid Games 4 está bien raro. ¿Qué van a hacer si llegan Pan y Sapnap a la final? ¿Explotan de repente antes del PVP?", escribió en tono irónico.

La situación ha dividido a la comunidad, que teme que estas decisiones acaben afectando al espíritu del evento, conocido por reunir a las mayores figuras del streaming en un entorno competitivo y colaborativo. Pese a las polémicas, los Squid Craft Games 4 mantienen su estreno previsto para las próximas semanas, con la promesa de ser una de las ediciones más ambiciosas hasta la fecha.