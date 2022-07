Así están siendo las vacaciones idílicas de Auron, Biyín, Ari, JuanSGuarnizo y 8cho

Hay personas a las que les encanta aferrarse a sus costumbres, y los streamers no son una excepción. Auron, Biyín, AriGameplays, JuanSGuarnizo y 8cho tienen una relación muy cercana, y han vuelto a hacer un viaje juntos. Hace justo un año publicamos una noticia prácticamente idéntica a esta, y durante los primeros días del año también vimos a este grupito de streamers hacer un inesperado viaje a Nueva York. Los fans no podrían estar más contentos de que haya tantísimas interacciones entre ellos, ya que han publicado todo tipo de imágenes que demuestran lo bien que se llevan los unos con los otros.

Algunos han sido más silenciosos que otros en sus redes durante los últimos días, y es que no serían unas verdaderas vacaciones si estos creadores de contenido no desconectasen un poco de sus redes. Ari ha sido la que más momentos divertidos ha compartido con sus seguidores, y en ellos se han ido colando todos los integrantes de este grupo de streamers viajeros.

No sabemos si estarán logrando descansar, pero lo que sí queda claro es que están pasando sus días sin parar de reír. La compañía de los dos streamers mexicanos está añadiendo mucha diversión a los días libres de Auron, Biyín y 8cho, cuyas personalidades son mucho más reservadas. Entre restaurantes, tardes enteras bajo el sol y disfraces, no cabe duda de que estos cinco creadores de contenido se lo están pasando de lo lindo. Con tanto 'update' sobre su temporada de asueto, a los seguidores de estos cinco streamers no les está dando tiempo siquiera a echarlos de menos. ¡Aunque, con todos los proyectos interesantes que se están desarrollando este verano en Twitch, no cabe duda de que pronto estarán de vuelta!