Valmaseda, en el punto de mira: un tiktoker le acusa de plagiar sus vídeos

El universo de TikTok, terreno fértil para tendencias efímeras y formatos repetidos, vuelve a encenderse con un caso de plagio. El creador @srvaro publicó un vídeo en el que se dirige directamente a Valmaseda, uno de los perfiles españoles más seguidos de la plataforma, reprochándole haber replicado varias de sus piezas sin atribución.

En su mensaje, claro y sin rodeos, @srvaro expone: "Hola, Valmaseda, si fuera posible, ¿podrías dejar de copiar mis vídeos? (…) Me has copiado ya varios vídeos. Al menos podrías seguirme o darme un like, que me lo he ganado". Más allá de la petición, el tono mezcla hartazgo con resignación: reconoce que no espera que Valmaseda abandone esa práctica, pero exige al menos que le deje de poner en el foco.

La denuncia no se queda en palabras. El propio tiktoker muestra ejemplos concretos —vídeos suyos reproducidos por Valmaseda con idéntico planteamiento— y la comparación, según quienes los han visto, resulta difícil de discutir. El problema se agrava cuando se constata que las versiones de Valmaseda acumulan más visitas y "me gusta" que las originales.

No es un episodio aislado. Valmaseda ya había sido señalado en otras ocasiones por la falta de originalidad en algunos de sus contenidos. Para sus seguidores más críticos, la reiteración de acusaciones empieza a erosionar la imagen de un creador que había logrado consolidarse como figura influyente en el ecosistema digital español.

El caso plantea, de nuevo, una cuestión espinosa: ¿hasta qué punto TikTok, una plataforma construida sobre la repetición de audios, bailes y dinámicas virales, puede distinguir entre inspiración y plagio? Mientras tanto, la discusión se expande en redes sociales y la reputación de Valmaseda se juega, una vez más, en el tribunal abierto de los comentarios.