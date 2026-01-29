Vegetta777 confirma que ya se ha sometido a un injerto de pelo y prepara su regreso a los directos

Samuel de Luque, más conocido por todos como Vegetta777, ha confirmado que al fin se ha puesto pelo. Y es que el youtuber llevaba tiempo advirtiendo a sus seguidores de que se sometería a un injerto capilar, una decisión que finalmente se ha materializado y que él mismo ha comunicado de forma directa y sin rodeos.

El creador de contenido compartió un mensaje en X en el que explicó cómo había transcurrido el proceso. "¡Todo fue bien! Al final yo quería que me raparan la cabeza pero me han dicho que no", escribió, dejando claro que la intervención se desarrolló con normalidad. En el mismo mensaje, Vegetta adelantó que su vuelta a los directos está cerca: "Yo creo que pasado mañana ya puedo hacer directo, bueno, realmente mañana pero no quiero apurar tanto". Cerró el comunicado tranquilizando a su audiencia con una fecha aproximada: "Si no es viernes, sábado 100% directo".

La noticia ha sido recibida con naturalidad por una comunidad acostumbrada a que el creador comparta este tipo de decisiones personales de manera puntual y sin convertirlas en el eje central de su contenido. Vegetta, uno de los youtubers más veteranos y seguidos del panorama hispanohablante, ha mantenido siempre una relación cercana con su audiencia, aunque cuidadosamente medida en lo que respecta a su vida privada.

Más allá del injerto capilar, el creador también ha sido noticia recientemente por un acontecimiento personal de mayor calado: su boda con Silvia Muñoz. La pareja, que llevaba años manteniendo una relación lejos del foco mediático, contrajo matrimonio en una ceremonia marcada por la discreción. Apenas trascendieron imágenes o detalles del enlace, en línea con la forma en la que ambos han gestionado su exposición pública desde el inicio de su relación.

Este equilibrio entre cercanía y reserva ha sido una constante en la trayectoria de Vegetta777. Mientras sigue siendo una figura central del entretenimiento digital en España y Latinoamérica, el creador ha optado por compartir solo aquello que considera relevante para su comunidad. Su reciente intervención capilar y su próxima vuelta a los directos se suman así a una etapa personal y profesional en la que los cambios llegan, pero sin alterar el tono habitual de su presencia en internet.