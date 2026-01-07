Vegetta777 habla por primera vez sobre su compromiso con Silvia Muñoz: "Me hace mucha ilusión contároslo"

Samuel de Luque, más conocido como Vegetta777, ha dado un paso poco habitual en su trayectoria pública al referirse abiertamente a su compromiso matrimonial. El creador de contenido lo hizo durante una retransmisión en directo, días después de que él y su pareja, la influencer Silvia Muñoz, anunciasen oficialmente en redes sociales que se casarán próximamente.

Vegetta aprovechó el espacio para agradecer las numerosas felicitaciones recibidas y, sobre todo, para contextualizar su decisión. "Ya sabéis que esas cosas las suelo llevar en privado", afirmó, recordando la línea que siempre ha marcado entre su vida personal y su faceta como creador de contenido. Sin embargo, explicó que en esta ocasión se trataba de algo distinto, una noticia que consideraba lo suficientemente importante como para compartirla con su audiencia. "Me hace bastante ilusión y quería que lo supieseis", añadió.

Las palabras del streamer han llamado la atención precisamente por su excepcionalidad. A lo largo de más de una década de carrera, Vegetta ha sido uno de los youtubers y streamers más reservados del panorama español. Desde hace años no muestra su rostro en directo y rara vez ofrece detalles sobre su vida fuera de la pantalla. Por eso, este breve pero significativo mensaje ha sido interpretado por muchos seguidores como un gesto de cercanía poco frecuente.

El compromiso con Silvia Muñoz se hizo público inicialmente a través de un post conjunto en redes sociales, en el que ambos aparecían de la mano y mostrando el anillo. La pedida de mano, sin embargo, había tenido lugar semanas antes. Según explicó la propia Muñoz, prefirieron mantener la noticia en privado hasta poder comunicarla primero a su entorno familiar, coincidiendo con las fechas navideñas.

La pareja mantiene una relación desde hace alrededor de diez años y reside en Andorra, donde conviven desde hace tiempo. A pesar de la notoriedad de ambos, su historia ha transcurrido siempre en un segundo plano mediático, alimentando la expectación cada vez que trasciende algún dato sobre su vida en común.

Por el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la fecha o el lugar de la boda. Sí ha quedado claro, en cambio, que la intervención de Vegetta en directo marca la primera vez que el streamer habla abiertamente de este asunto con su audiencia, subrayando la importancia personal que tiene para él esta nueva etapa.