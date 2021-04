La tierna versión que hace Amaia de Camela y otras espectaculares interpretaciones vistas en 'Pongamos que hablo de'

Ya está disponible el último capítulo de 'Pongamos que hablo de Camela' en ATRESPlayer Premium, donde repasan los 25 años de éxito del grupo. Además, como broche final Amaia Romero realiza una delicada versión de 'Cuando zarpa el amor' uno de los temas más recordados de Camela.

Sin embargo, esta no es la única versión que hemos podido escuchar en los diferentes documentales de 'Pongamos que hablo de...' numeroso artistas han prestado su talento para hacer estos pequeños homenajes como por ejemplo Miguel Poveda, quien realiza una versión muy flamenca del éxito de Julio Iglesias 'Hey' o Pasión Vega que también canta una versión más personal del éxito 'La vida sigue igual'. Puedes volver a recordar sus actuaciones en ATRESPlayer Premium y volver a ver 'Pongamos que hablo de Julio Iglesias' donde nuevamente este documental repasa la vida de uno de los artistas más internacionales de nuestro país.

Otra de las versiones más recordadas y que se hizo muy viral tras la emisión del capítulo fue la interpretación de Aitana de 'Mujer contra mujer' en el documental 'Pongamos que hablo de Mecano'. No obstante, no fue la única artista en versionar al conocido grupo ya que India Martínez realizo una preciosa versión de 'Me cuesta tanto olvidarte'. También las Nancys Rubias hicieron su particular y animada versión de la canción de Mecano 'Los amantes'.

'Pongamos que hablo de Amodóvar' no es un documental dedicado a un artista musical sino a un director de cine, aunque muchos recuerdan sus pinitos como cantante durante la movida madrileña, pero algunas de las bandas sonoras de las películas de Pedro Almodóvar son tan recordadas por el público que bien merecen una versión como es el caso de 'Volver' que en esta ocasión homenajea de forma espectacular Álvaro Lafuente o más conocido como Guitarricadelafuente. Sin olvidarnos por supuesto, de la versión que hace al piano Vanesa Martín de la canción 'Piensa en mí' de la película 'Tacones lejanos'.

Tampoco podemos olvidar el primer documental de esta serie 'Pongamos que hablo de Sabina' y donde pudimos escuchar tres bonitas versiones de sus temas más conocidos. El cantautor Pablo López realizó una hermosa versión de 'Quién me ha robado el mes de abril', otra en tono más flamenco del tema 'Contigo' interpretado por Pitu y también la inolvidable 'Pongamos que hablo de Madrid' interpretada por Zahara.

Y como hemos empezado hablando sobre este artículo de versiones con Amaia, recordamos también la bonita versión que pudimos escuchar del tema ‘Pongamos que hablo de Madrid’ del maestro Joaquín Sabina en el capítulo 4 de la ya mítica serie ‘Veneno’.